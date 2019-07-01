Ölüm tatilde yakaladı

İTALYAN yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla birlikte İtalya'ya tatile giden Lisa Martinek, eşiyle birlikte denize girmek için bir tekneyle açıldı. Suda, Martinek'in zorlandığını gören İtalyan eşi, kendisini hemen sudan çekip çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi. Martinek bir helikopterle 70 km uzaklıktaki bir hastaneye götürüldü. Doktorlar yeniden hayata döndürmeye çalıştı. Ancak ünlü oyuncu kurtarılamadı.

Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi 'Tatort' (Olay Yeri) ve son olarak ARD kanalında yayınlanan 'Heiland' dizisinde kör avukatı oynuyordu. Almanya'nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland'ın hayatını konu alan dizi için 6 bölüm daha çekilecekti.