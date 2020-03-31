Ölüm raporuna sehven "bulaşıcı hastalık" yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ölüm raporuna sehven "bulaşıcı hastalık" yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi - Haber
Kalp Krizi, Adana, 3. Sayfa

Ölüm raporuna sehven "bulaşıcı hastalık" yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi

Adana'da önceki gece kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hastanın ölüm sebebi sehven "bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)" olarak yazılınca cenazesinin defnedilmesine 3 mezarlıkta da izin verilmedi.

31.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:16
Ölüm raporuna sehven 'bulaşıcı hastalık' yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi

Adana'da önceki gece kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hastanın ölüm sebebi sehven "bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)" olarak yazılınca cenazesinin defnedilmesine 3 mezarlıkta da izin verilmedi. Cenaze arabasında dolaştırılan ve tekrar morga konulan cenaze ölüm raporu "kalp krizi" olarak düzeltildikten 1 gün sonra toprağa verilebildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Yasin İregöl (57) önceki gün gece iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Kalp ve diyabet hastası olduğu belirtilen İregöl, daha önceleri de gittiği özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan İregöl, hayatını kaybetti. Ölüm raporuna, ölüm nedeni olarak "bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)" yazılan Yasin İregöl'ün cenazesi, yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Ancak görevliler, ölüm raporundaki 'bulaşıcı hastalık' ifadesi nedeniyle defin işlemine izin vermedi. Bunun üzerine İregöl'ün cenazesi, Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürüldü. Mezarlıktaki görevliler aynı gerekçeyle defin için izin vermedi. Cenaze aracıyla saatlerce gezdirilmek zorunda kalınan Yasin İregöl'ün cansız bedeni, hayatını kaybettiği hastaneye geri götürülerek morga konuldu. Yapılan görüşmelerin ardından Yasin İregöl'ün ölüm raporu, "Kalp krizi" olarak yeniden düzenlendi. Ailesi tarafından hastane morgundan yeniden alınan İregöl'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Yasin İregöl'ün ölümünün kalp krizinden olduğunu, korona virüs ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığın bulunmadığını bu yüzden yeniden rapor düzenlendiğini bildirdi.

Yasin İregöl'ün tedavi sürecinde yanında olan ağabeyi Asım İregöl, gece rahatsızlandıktan sonra kardeşini hastaneye getirdiklerini belirterek, "Daha önce açık kalp ameliyatı olmuştu, aynı hastanede de diyalize giriyordu. Nefes alamıyordu, terini sildim, ağzını yüzünü sildim. Tahlil yapmadan 'bu virüstür' dediler. İçeri alıp, müdahale edeceklerini söylediler. Daha sonra 'Hakkın rahmetine kavuştu, gidebilirsiniz. Sabah cenazeyi alabilirsiniz' dediler. Eğer korona virüs ise ben kardeşimin terini sildim, eşime, gelinime, çocuklarıma sarılıp ağladım. Bize hiçbir karantina yapılmadı. Sabah cenazeyi aldık, mezarlık mezarlık gezdik, cenazemizi defnedemedik. Raporda bulaşıcı hastalık yazıyor. Götürdüğümüz mezarlıklar, 'Karantina için ayrılan mezarlığa 08.00-12.00 arası defnedebileceğimizi söyledi ama korona virüslü cenazeler normalde hastanelerden ailelere teslim edilmiyor. Eğer korona virüsten öldüyse cenazeyi hiçbir önlem almadan niye bize verdiler? Eğer kalp krizi geçirip de öldüyse raporda neden bulaşıcı hastalık yazıyor? Kendi imkanlarımızla ailemize başka hastanede test yaptırdık ama negatif çıktı. Eğer cenaze korona yüzündense bizden 100 kişiye virüs bulaşmıştır" diye konuştu. - ADANA

Ölüm raporuna sehven 'bulaşıcı hastalık' yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da ölüm raporuna sehven 'bulaşıcı hastalık' yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haber
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar Haber
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Elçilikleri bombalanan ABD, gözdağı verdi: Karşılık vereceğiz Haber
Elçilikleri bombalanan ABD, gözdağı verdi: Karşılık vereceğiz
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ebru Polat Seda Sayan Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Rusya Wuhan Milli
Şu an buradasınız: Ölüm raporuna sehven "bulaşıcı hastalık" yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 00:35:13. #1.14#
title