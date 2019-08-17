Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi

17.08.2019 14:57

Kaybettiği hafızasını geri kazanma adına kötü bir geçmişinin olduğu ailesinin tatil evine dönüş yapan Garrett'ın hikâyesinin anlatıldığı Ölüm Oyunu: Son Kurban filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Wells üstlenirken başrollerde ise Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey ve Angela Rambourg yer alıyorlar.



Yönetmen: Christopher Wells

Senaryo: Christopher Wells

Oyuncular: Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey, Angela Rambourg, Henry Gagliardi, Gavin Maddox Bergman, Rick Irwin, Clara McKay, Laura Spaeth, Jack Garrity, Mary McGloin, Patricia Hammond, Kristan Lyon, Ava-Riley Miles, Molly Fahey, Al Marz, Matan Barr, Chelsea Reed Davis, Brian Berg, Chelsea Reed Davis

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Luring

Yapımcı Firma: Kaleidoscope Pictures Inc

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 23.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com