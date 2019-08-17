Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi
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Kaybettiği hafızasını geri kazanma adına kötü bir geçmişinin olduğu ailesinin tatil evine dönüş yapan Garrett'ın hikâyesinin anlatıldığı Ölüm Oyunu: Son Kurban filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Wells üstlenirken başrollerde ise Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey ve Angela Rambourg yer alıyorlar.
Yönetmen: Christopher Wells
Senaryo: Christopher Wells
Oyuncular: Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey, Angela Rambourg, Henry Gagliardi, Gavin Maddox Bergman, Rick Irwin, Clara McKay, Laura Spaeth, Jack Garrity, Mary McGloin, Patricia Hammond, Kristan Lyon, Ava-Riley Miles, Molly Fahey, Al Marz, Matan Barr, Chelsea Reed Davis, Brian Berg, Chelsea Reed Davis
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Luring
Yapımcı Firma: Kaleidoscope Pictures Inc
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 23.08.2019
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