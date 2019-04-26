Ölüm Nedenlerinde İlk Sırada Dolaşım Sistemi Hastalıkları Yer Aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'teki ölüm nedeni istatistiklerini değerlendirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, 2018 yılında Gaziantep'te gerçekleşen 6 bin 894 ölümden yüzde 36,9'unun nedeninin dolaşım sistemi hastalıkları olduğu belirtildi.

Bunu sırasıyla yüzde 14,8 ile tümör nedeniyle gerçekleşen ölümler, yüzde 10,4 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 4,9 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 3,8 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıklar ve yüzde 2,9 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler izledi.

Adıyaman'da gerçekleşen 2 bin 391 ölüm vakasının ise yüzde 44,1'ini dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada yüzde 15,3 oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler yer aldı. Bunu sırasıyla solunum sistemi hastalıkları (yüzde 13,6), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar (yüzde 4,9), dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (yüzde 3,2) ve sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (yüzde 3,1) izledi.

2018 yılında Kilis'te gerçekleşen 709 ölüm vakasının yüzde 41,5'ini dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada ise yüzde 15,5 oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler yer aldı. Bunu sırasıyla solunum sistemi hastalıkları (yüzde 11,8), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar (yüzde 7,2), dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (yüzde 4,7) ve sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (yüzde 2,7) takip etti.

Kaynak: AA