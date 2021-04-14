Ölüm korkusunu böyle anlattı

Bolu'da, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ölüm tehditleri alan 1 çocuk annesi Cansu İrkin, "Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor.

Bolu'da, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ölüm tehditleri alan 1 çocuk annesi Cansu İrkin, "Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Televizyonlarda çıkan çocuklar gibi çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum" dedi.

Bolu'da, 2 yıl önce Erdal İrki ile evlenen Cansu İrki eşiyle birlikte yaşamak için Adana'ya gitti. Evliliklerinin üzerinden geçen 1 yılın ardından 1 çocuk annesi Cansu İrki eşi tarafından şiddet görmeye başladı. Gördüğü şiddete dayanamayan genç kadın eşiyle anlaşmalı olarak boşanmak istedi. Eşinin boşanma teklifini önce kabul eden Erdal İrki daha sonra vazgeçerek genç kadına şiddet uygulamaya devam etti. Çocuğunun yanında öldüresiye dövülen genç kadın polise giderek şikayetçi oldu. Boşanma davası açan Cansu İrkin, çocuğunu da yanına alarak Bolu'da annesinin yanına yerleşti.

Cansu İrkin'in annesinin yanına yerleştiğini öğrenen Erdal İrki, boşanmalarına sebep olarak gördüğü kayınvalidesini öldüresiye döverek evden ayrıldı. Kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra damadından şikayetçi oldu.

"Çocuğum imdat sesime uyandı"

Hamileyken de şiddete maruz kaldığını ve hastalıklara yakalandığını söyleyen Cansu İrkin, "Düğünden 1 sene sonra her şey değişti. Şiddet uygulamalar başladı. Hamileyken dayak yedim. Saç kıran oldum. Hastalıklara yakalandım. Çalışmıyor. Sanal kumar oynuyor. Madde bağımlılığı var. Çalışma hırsı yok. Buraya getirdim bir süre sonra. Adana'da nenesinin yanında kalmıştık. Burada da işe gönderdim. Çalışmak bana göre değil diyor. Daha sonra ben boşanmak istediğimi söyledim. Benim boşanmak isteme sebebimin annem olduğunu düşünerek annemi darp etti. Öldüresiye dövdü. Tehditleri devam ediyor. Annemi öldüresiye dövdüğü için ben arkasından tekrar gitmek zorunda kaldım. Anneme bir zarar vermesin diye. Orada da olmadı. Düzen tutturamadı. Anlaşmalı olarak boşanalım dedim. İlk önce kabul etti ama adliyeye gidemedik. Beni oyaladığını anladım. Ben de ailemin yanına gelmek için eşyalarımı topladım. Eve geldi. Çocuğu göreceğim, bir şey yapmayacağım dedi. Kapıyı açtım. Eşyalarımı hazırladığımı görünce beni dövmeye başladı. Çocuğum uyanmasaydı öldürecekti. Çocuk imdat sesime uyandı. Bu esnada telefonumu ve evin anahtarını alarak gitti. Ben de balkona çıkarak yoldan geçen birisine seslendim. Polisi aradık" dedi.

"Ben ölmek istemiyorum"

Eşinin ölüm tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Cansu İrkin, "Hala tehdit ediyor. Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Çocuğu vermezsek beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkıp bizi öldüreceğini söylüyor. Konuşurken de ses kaydı çektim. Ses kayıtlarının bir kısmını adliyeye verdim. Fakat nasıl bir dilekçe yazdığımı bilmediğim için ret kararı verilmiş. Ben ne yaparsam yapayım bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Kendisi de '3 gün yatarım, 5 gün yatarım, 6'ıncı gün yine dışardayım' diyor. Ben yine yapacağımı yapacağım diyor. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Ben ölmek istemiyorum. ya da benim annem öldürülsün istemiyorum. Televizyonlarda çıkan çocuklar gibi çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum. Birileri benim sesimi duysun. Bir şekilde bu adam cezasını almalı. Almadığı takdirde diğer kadınlar gibi ben de öleceğim. Sesim duyulmazsa ben de öleceğim. Benim çocuğum belki annesiz kalacak. Belki de ben annesiz kalacak" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı