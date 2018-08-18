Ölüm Korkusu Saran Serdar Ortaç, Konserine Gelen Hayranlarına Sitem Etti

Sözcü'nün haberine göre; geçtiğimiz gün Çeşme'de sahne alan Serdar Ortaç, konser boyunca ölüm ve yaşlılıktan bahsetti. Şarkıcı, bir ara konserine gelenlere "Bir gün ortadan kaybolunca, ulan bir Japon vardı, ne güzel şarkılar yazardı" diyerek sitem etti.

"BİR GÜN BEN YOK OLUNCA BİR JAPON VARDI DERSİNİZ"

Serdar Ortaç mekanda telefonlarını kurcalayıp fotoğraf çektiren bazı müşterileri görünce, "Bir gün ben ortadan yok olunca, ulan bir Japon vardı, ne güzel şarkılar yazardı. Konserine gitmiştik ama eğlenmek yerine telefonumuzla ilgileniyorduk diyeceksiniz" şeklinde sitemde bulundu.

"ÖKÜZ OLDUM RESMEN"

Duygusal şarkıları seslendirirken kendi ruh halinden bahseden Serdar Ortaç, "Artık hiçbir şeye üzülmüyorum, kafama takmıyorum. Öküz oldum resmen. Millet ağlıyor, ben öylece tepkisiz bakıyorum" yorumunu yaptı.

"BEN 50 YAŞINDA OYNUYORUM SİZİN İÇİNİZ GEÇMİŞ"

Şarkı aralarında yine yaş meselesine değinen Serdar Ortaç, konserde dans etmeyen kişilere laf atarak, "50 yaşında ben bile hala oynuyorum. İçiniz geçmiş sizin. Canlanın biraz abi" diye seslendi.