Ölüm Korkusu Saran Serdar Ortaç, Konserine Gelen Hayranlarına Sitem Etti
Çeşme'de bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ı adeta ölüm korkusu sardı. 48 yaşındaki şarkıcı, konser boyuncu yaşlılık ve ölümden bahsetti.
Sözcü'nün haberine göre; geçtiğimiz gün Çeşme'de sahne alan Serdar Ortaç, konser boyunca ölüm ve yaşlılıktan bahsetti. Şarkıcı, bir ara konserine gelenlere "Bir gün ortadan kaybolunca, ulan bir Japon vardı, ne güzel şarkılar yazardı" diyerek sitem etti.
"BİR GÜN BEN YOK OLUNCA BİR JAPON VARDI DERSİNİZ"
Serdar Ortaç mekanda telefonlarını kurcalayıp fotoğraf çektiren bazı müşterileri görünce, "Bir gün ben ortadan yok olunca, ulan bir Japon vardı, ne güzel şarkılar yazardı. Konserine gitmiştik ama eğlenmek yerine telefonumuzla ilgileniyorduk diyeceksiniz" şeklinde sitemde bulundu.
"ÖKÜZ OLDUM RESMEN"
Duygusal şarkıları seslendirirken kendi ruh halinden bahseden Serdar Ortaç, "Artık hiçbir şeye üzülmüyorum, kafama takmıyorum. Öküz oldum resmen. Millet ağlıyor, ben öylece tepkisiz bakıyorum" yorumunu yaptı.
"BEN 50 YAŞINDA OYNUYORUM SİZİN İÇİNİZ GEÇMİŞ"
Şarkı aralarında yine yaş meselesine değinen Serdar Ortaç, konserde dans etmeyen kişilere laf atarak, "50 yaşında ben bile hala oynuyorum. İçiniz geçmiş sizin. Canlanın biraz abi" diye seslendi.
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Hadi be diyen dallama öldüğünde masalı görürsün ama bu gidişle pardon kabusu görürsün daha çokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok korkuyorum ölümden. Ölüm değil amelimdenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğlenmek nedemek? Öküz misali ünlü birini gördüm demek için selfimi çekmek. Bumudur eğlenmek havam olsun internet sosyal dünyasında yayınlayıp kendimden 1-2 dk. sözettirmek mi. Arkadaşlar serdar ortaç doğru eleştiri yapmış en azından eğlenme kültürü açisından. Adam hasta hayatı bazan acıyla sürdürüyor bunun hayalkırıklığı ile kötümser olabilir buda normalCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Şarkılardaki çal oyna kısa dünya felsefesi yetmedi mi, aralarda da yapıyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Konsere gelenlere play stastion veya twitter sohbet odası ver yoksa eğlenemez bunlar bilmiyorlar çünkü eğlenmeyiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır