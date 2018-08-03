Ölüm Karpuz Tezgahının Başında Yakaladı
Bartın'da, evinin önündeki karpuz tezgahında bekleyen işitme engelli kadın, kontrolden çıkan aracın çarpması sonucu vefat etti.
Bartın'da, evinin önündeki karpuz tezgahında bekleyen işitme engelli kadın, kontrolden çıkan aracın çarpması sonucu vefat etti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeğenli köyünde, E.F'nin (48) kullandığı 74 AR 367 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen konuşma engelli Nurcan Can'a (35) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Can'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Can'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
İtfaiye sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.