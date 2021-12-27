Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti - Haberler
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Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı inşaat halindeki binadan düşen kalıp ustası İdris Akgün, 79 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 9 Ekim 2021 tarihinde Yenice Mahallesi Aşağı Çayır Sokakta bulunan 3 katlı inşaatın 3. katında meydana geldi. İnşaat kalıplarını sökme işlemi yapan İdris Akgün (44), bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düşerek ağır yaralanan usta, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Akgün, yoğun bakım ünitesindeki ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

Son dakika haber! 3 katlı inşaat halindeki binadan düşmüştü...Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

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