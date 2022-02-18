Ölüm Kalım Savaşı Modu Tekrar Değiştirildi

VALORANT geliştiricileri, 4.03 yaması ile Ölüm Kalım Savaşı modunu geliştirmeye çalışırken mod, öncekinden daha kötü bir noktaya geldi. Oyuncuların deneyimini iyileştirmeye çalışan ekip, doğma noktaları ile ilgili şu değişikliğe gitmişti:

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca özel mesajlar aracılığıyla oyunculardan gelen geribildirimleri topluyorduk. Yeniden doğma sistemiyle ilgili sinir bozucu bazı temel durumları etkileyecek çeşitli düzenlemeler yaptık.

"Tehlikeli" doğma noktalarını kaldırdık ve bazılarının yerini değiştirdik.

Çatışma sırasında diğer tüm oyuncularla karşılaşma ihtimalinizi arttırmak için doğma mantığını ve doğma noktalarının yerini iyileştirdik.

Doğma mantığı artık öldüğünüz yerden uzak bir yerde doğmanıza önem verecek.

Isınma aşamasında doğma mantığının doğru çalışmamasına sebep olan hata giderildi.

Ancak yamadan sonra modu oynayan oyuncular, rakiplerinin görüş açıları içerisinde -hatta bazen hemen yanlarında- doğduklarından şikayet etti. Yapılan iyileştirme çalışmasının ters teptiğini anlayan Riot, mod ile ilgili yeni bir değişikliğe gitme kararı aldı.

Ölüm Kalım Savaşı modundaki yeni değişiklik

Oyuncuların dereceli maçlar öncesi ellerini ısıtmak için kullandıkları, oyunun kalıcı modlarından olan Ölüm Kalım Savaşı modunda amaç, 14 kişiden oluşan lobide ilk 40 öldürmeye ulaşan oyuncu olmak. Ancak 4.03 yamasından sonra oyun geliştiricileri de Ölüm Kalım Savaşı deneyiminin eskiye kıyasla daha kötü olduğunu kabul etti. Hızla harekete geçen ekip, mod için lobideki oyuncu sayısını 14'ten 12'ye düşürdü. Böylece doğma noktalarındaki yeni kurgu 7v7'den 6v6'ya indirildi. Geliştiriciler, bunun lobidekilerin oyun alanını arttıracağına inanıyor.

4.03 Yaması sonrasındaki zorlu Ölüm Kalım Maçı deneylerinizi duyduk (doğrudan görüş hattında doğmak gibi).

Bu yüzden, hemen etkili olmak üzere, Ölüm Kalım Maçı'ndaki oyuncu sayısını 14'ten 12'ye indiriyoruz. Bu, yaşanılan sorunları hafifletmeli - biz de duruma göz kulak olmaya devam edeceğiz.

Geliştiricilerin bu kararı da, profesyonel oyuncular ve VALORANT topluluğu tarafından oldukça tepki çekti. Sıkıntının lobi büyüklüğünde ya da doğma noktalarında olmadığını dile getiren oyuncular, bunları düzeltmek adına yapılan değişikliklerin de başarılı olmaması üzerine modun kurgusunun değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Tweet'in altında çoğu oyuncu, Ölüm Kalım Savaşı'nda öldürme sınırı yerine (40 öldürmeye ilk ulaşan kazanır) zaman sınırı olması gerektiğini dile getirdi. Hatta Ölüm Kalım Savaşı'nda, modun amacına bakarak, "kazanmak" gibi bir şeyin olmasına gerek olmadığını dile getiren oyuncular da oldu.

Sizce lobinin 14 oyuncudan 12'ye indirilmesi Ölüm Kalım Savaşı'nı nasıl etkileyecek? Sizce Ölüm Kalım Savaşı nasıl olmalı?

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