Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu
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Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu

Antalya'da bir kişi hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.

Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu
30.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:49

Antalya'da bir kişi hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Sabah saatlerinde kaldırımı süpüren temizlik işçileri tarafından görülüp sağlık ekiplerine haber verilen 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımı süpüren temizlik işçileri, hastane otoparkında bulunan boş alandaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir'e (40) ait olduğunu tespit etti. Yükseldemir'in cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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