Ölüm haberiyle yıkıldı! Ünlü şef Danilo Zanna'nın İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından duyuran şef, kalbinin acıdığını ifade etti. İşte Zanna'nın açıklamaları...

Türk bir kadınla tanışıp evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen İtalyan şef Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini söyledi.

'KALBİMİZDE YAŞAYACAK'

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ve sevimli halleriyle her daim adından söz ettiren Danilo Zanna, Instagram hesabından babasıyla olan fotoğrafını paylaşarak "Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik.

Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak" dedi.

'AİLEMİ SEVİYORUM'





Ocak ayında ailesiyle birlikte vakit geçiren Danilo Zanna, Instagram hesabından anne ve babasıyla fotoğraf paylaşarak "Ailemi seviyorum. Hayatta seni destekleyenlere her zaman sıkıca sarıl" demişti.