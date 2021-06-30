Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
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Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sürecinde yanından hiç ayrılmayan hemşiresi Gülşah Elibol ve matematik öğretmeni Abdullah Orkun Güher çiftinin nikahını kıydı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sürecinde yanından hiç ayrılmayan hemşiresi Gülşah Elibol ve matematik öğretmeni Abdullah Orkun Güher çiftinin nikahını kıydı. Bunun tedavi sonrası kıydığı ilk nikah olduğunu belirten Başkan Böcek, O ölüm döşeğinde hemşireme bir söz vermiştim, onu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu.

TEDAVİ SONRASI İLK NİKAH

Başkan Böcek, tedavi sürecinde her zaman yanında olan hemşiresi Gülşah Elibol ve nişanlısı Abdullah Orkun Güher çiftinin nikahını kıydı. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, duygusal anlar yaşandı. Hemşiresi Gülşah Elibol'a hasta yatağında nikah kıyma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını, bunun tedavi sonrası kıydığı ilk nikah olduğunu da kaydetti.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Başkan Böcek, Gülşah Elibol ve Abdullah Orkun Güher çiftine mutluluklar dileyerek, O ölüm döşeğinde, odamda hemşireme bir söz vermiştim onu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İyi günde kötü günde birbirinizi yalnız bırakmayın. Bir ömür boyu mutlu olun. Allah mesut etsin diyerek çifti kutladı.

EVLİLİK CÜZDANINI GÜLŞAH HEMŞİREYE VERDİ

Başkan Böcek'in, matematik öğretmeni damat Abdullah Orkun Güher'e matematik sorusu yöneltmesi salonu kahkahaya boğdu. Başkan Böcek, evlilik cüzdanını hemşiresi Gülşah Elibol'a takdim etti. Elibol ise, Başkan beyle uzun bir süre geçirdik. Nikahımızı kıymasından onur ve gurur duyduk. İlk günden beri yan yanayız zaten. Allah izin verirse, bundan sonra hep birlikte olacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz dedi.

Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI
Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAN BAŞKAN BÖCEK, HEMŞİRESİNİN NİKAHINI KIYDI - Haberler
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