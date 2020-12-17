Ölüm bidonları böyle taşınmış
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Ölüm bidonları böyle taşınmış

17.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:02

Bursa'daki sahte içki faciasında ölüm bidonlarının nasıl taşındığı ortaya çıktı.

Bursa'daki sahte içki faciasında ölüm bidonlarının nasıl taşındığı ortaya çıktı. Olayla iki kişinin tutuklanmasının ardından 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin evinde 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Kargo firmasından alınan metil alkollerin bidonlarla kamyonete yüklenmesi kamera görüntülerine yansıdı.

Bursa'da yaşanan ve 3 kişinin ölümü 11 kişinin de zehirlenmesine sebep olan sahte içki faciasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ölüm bidonlarının nasıl taşındığının güvenlik kamerası görüntüleri ve sahte alkollerin bir kamyonete yüklendiği anlar ortaya çıktı.

Tekirdağ'dan Bursa'ya 17 adet 30 litrelik bidonla gönderilen metil alkol dolu bidonların Mesut G. isimli şüpheli tarafından teslim alındığı belirlendi. Polislerin yaptığı çalışmalar sonucunda Mesut G. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir bodrum katında saklanırken yakalandı. Şahsın kaldığı bodrum katında 130 adet çeşitli markalarda içki, 150 adet sahte alkolle doldurmak üzere hazırlanmış boş içki şişesi ile çeşitli etiket ve kapaklar ele geçirildi. Ayrıca 3 adet 30 litrelik etil alkol dolu bidon ve 2 adet yarım dolu 30 litrelik bidon, olmak üzere yaklaşık 200 litre sahte alkol ele geçirildi.

Sahte içki operasyonunda daha önce Uğur K. ve Erhan O tutuklanmıştı.

Mesut G. isimli şahıs da gözaltına alınırken, Tekirdağ'da ve Bursa'da bu sabah gözaltında bulunan Muhammed H. ve Birkan B. için ek gözaltı süresi istendi. - BURSA

Ölüm bidonları böyle taşınmış
Ölüm bidonları böyle taşınmış
Ölüm bidonları böyle taşınmış
Ölüm bidonları böyle taşınmış
Ölüm bidonları böyle taşınmış
Ölüm bidonları böyle taşınmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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