Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Samsun'da iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor

Samsun'da iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Reşit Demir çalıştığı iş yerinde kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. İş yeri çalışanlarının yardımına koştuğu Reşit Demir 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Reşit Demir'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Diego Ersun Yanal Şenol Güneş Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ölüm anı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:24:25. #1.15#
title