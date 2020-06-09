Ölüler Kıraathanesi kapılarını yeniden açtı
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Ölüler Kıraathanesi kapılarını yeniden açtı

Ölüler Kıraathanesi kapılarını yeniden açtı Duvarlarında vefat eden Kozanlıların fotoğrafları asılı olan kıraathane, maske ve sosyal mesafe kuralı ile hizmet vermeye başladı Adana'nın Kozan ilçesinde duvarında 600'e yakın vefat etmiş kişinin fotoğrafı yer alan Ölüler Kıraathanesi, 2 aylık...

09.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:48

Ölüler Kıraathanesi kapılarını yeniden açtı

Duvarlarında vefat eden Kozanlıların fotoğrafları asılı olan kıraathane, maske ve sosyal mesafe kuralı ile hizmet vermeye başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde duvarında 600'e yakın vefat etmiş kişinin fotoğrafı yer alan Ölüler Kıraathanesi, 2 aylık pandemi yasağından sonra kapılarını yeniden açtı. İlçede 30 yıldır faaliyet gösteren sıradışı kıraathane, pandemi sonrası müşterilerine sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında hizmet vermeye başladı.

Kozan'da tarihi yukarı çarşıda bulunan ve Korona virüs salgını sonrası yeniden kapılarını müşterine ve ziyaretçilere açan Ölüler Kıraathanesi, şimdilerde çay kaşığı sesi ve geçmişin hatıraları ile ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Tarihi atmosferi ve duvardaki Kozan'a özgü vefat eden vatandaşların fotoğrafları ile hatıralarını yad eden vatandaşlar, maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak anılarını yad etmeyi sürdürüyor.

Karataş Kıraathanesi'nin işletmeciliğini yapan Necat Karataş, ilçede vatandaşların kahvesini içmeden ayrılmadığını kaydederek bu tarihi atmosferde Kozan'a emek veren vatandaşların her gün anılarına bir yenisini eklendiğini anlattı.

Kıraathanenin öyküsü en sevdiklerini kaybedince başladı

İşletmeci Nejat Karataş, yanında bulunan Tilki Ziya ve amcası Emin'in vefatının ardından resimleri asması ile ilçede bir çok kişinin fotoğraf getirdiğini belirterek "Burası Kozan'ın yukarı çarşısı eski yerleşim merkezi. Burada fotoğraflarımız var geriye dönük. Pandemi sürecinden sonra yine sabah 4'te açıyorum. Sosyal mesafeli koruyoruz. 30 yıldan bu yan biriktirdiğim resimler var. Çay satıyoruz. Resimler ilçemizin büyükleri. ve çoğu bizim kahvenin büyükleri. Onlara baktıkça farklı bir ortam oluyor. Bu fotoğrafları asmam bana yardım eden Tilki Ziya ve Emin abi öldükten sonra resmini astım ve öyle devamı geldi. Fotoğraflarımız baya çoğaldı 600'e yakın. Yukarı çarşının siyaset insanları belediye başkanları, şehitlerimiz var. 40-50 sene önce ilçemizde yaşayan insanlarımız lakapları ile birlikte anıldığı için öyle astık. Lakapları ile asınca daha kolay tanınıyorlar" dedi.

Kozan'a gelince mutlaka ziyaret edin

Kahvenin daimi müşterilerinden olan Muammer Kavlak, "57 senedir Kozan'da yaşıyorum. Bizim buraya yerleşmemiz Malatya Darende'den. Pandemi sürecinde sıkıntı çektik. Bu süreci atlatırız inşallah. Buraya gelince resimlere bakınca ferahlık geliyor. Büyükler küçükler geliyor Kozan'ın üzerine sohbet ediyoruz. Kozan'a gelmek isteyenler buyursunlar gelsinler görsünler, misafirimiz olsunlar. Kozan'ın güzel yerleri var. Kalemiz, mesire alanımız, Yaver'in konağı var.

Ölüler Kıraathanesi kapılarını yeniden açtı

Kaynak: İHA

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