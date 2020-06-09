Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde duvarında 600'e yakın vefat etmiş kişinin fotoğrafı yer alan Ölüler Kıraathanesi, 2 aylık pandemi yasağından sonra kapılarını yeniden açtı.

Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden açtı
09.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:55

Adana'nın Kozan ilçesinde duvarında 600'e yakın vefat etmiş kişinin fotoğrafı yer alan Ölüler Kıraathanesi, 2 aylık pandemi yasağından sonra kapılarını yeniden açtı. İlçede 30 yıldır faaliyet gösteren sıradışı kıraathane, pandemi sonrası müşterilerine sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında hizmet vermeye başladı.

Kozan'da tarihi yukarı çarşıda bulunan ve korona virüs salgını sonrası yeniden kapılarını müşterilere ve ziyaretçilere açan Ölüler Kıraathanesi, şimdilerde çay kaşığı sesi ve geçmişin hatıraları ile ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Tarihi atmosferi ve duvardaki Kozan'a özgü vefat eden vatandaşların fotoğrafları ile hatıralarını yad eden vatandaşlar, maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak anılarını yad etmeyi sürdürüyor.

Karataş Kıraathanesi'nin işletmeciliğini yapan Necat Karataş, ilçede vatandaşların kahvesini içmeden ayrılmadığını kaydederek bu tarihi atmosferde Kozan'a emek veren vatandaşların her gün anılarına bir yenisinin eklendiğini anlattı.

Kıraathanenin öyküsü en sevdiklerini kaybedince başladı

İşletmeci Nejat Karataş, yanında bulunan 'Tilki Ziya' ve amcası Emin'in vefatının ardından resimleri asması ile ilçede birçok kişinin fotoğraf getirdiğini belirterek, "Burası Kozan'ın yukarı çarşısı eski yerleşim merkezi. Burada fotoğraflarımız var geriye dönük. Pandemi sürecinden sonra yine sabah 4'te açıyorum. Sosyal mesafeli koruyoruz. 30 yıldan bu yana biriktirdiğim resimler var. Çay satıyoruz. Resimler ilçemizin büyükleri ve çoğu bizim kahvenin büyükleri. Onlara baktıkça farklı bir ortam oluyor. Bu fotoğrafları asmamda bana yardım eden Tilki Ziya ve Emin abi öldükten sonra resmini astım ve öyle devamı geldi. Fotoğraflarımız baya çoğaldı 600'e yakın. Yukarı çarşının siyaset insanları, belediye başkanları, şehitlerimiz var. 40-50 sene önce ilçemizde yaşayan insanlarımız lakapları ile birlikte anıldığı için öyle astık. Lakapları ile asınca daha kolay tanınıyorlar" dedi.

Kozan'a gelince mutlaka ziyaret edin

Kahvenin daimi müşterilerinden olan Muammer Kavlak, "57 senedir Kozan'da yaşıyorum. Bizim buraya yerleşmemiz Malatya Darende'den. Pandemi sürecinde sıkıntı çektik. Bu süreci atlatırız inşallah. Buraya gelince resimlere bakınca ferahlık geliyor. Büyükler küçükler geliyor Kozan'ın üzerine sohbet ediyoruz. Kozan'a gelmek isteyenler buyursunlar gelsinler görsünler, misafirimiz olsunlar. Kozan'ın güzel yerleri var. Kalemiz, mesire alanımız, Yaver'in konağı var. Kozan'ı mutlaka ziyaret etsinler" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse...
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:14:09. #1.15#
title