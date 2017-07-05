Olukbaşı ve Karadeğirmen Dere Islah Çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde yapımı devam eden dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy ilçesinde yapılmakta olan Olukbaşı ve Karadeğirmen dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Olukbaşı ve Karadeğirmen daralarine giderek, yapılan işleri kontrol eden Başkan Kadir Albayrak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. - TEKİRDAĞ