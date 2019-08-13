13.08.2019 18:32

Ölüdeniz yolu kilitlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e akın eden tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Ölüdeniz'de uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım adeta kilitlendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Ölüdeniz'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ölüdeniz'e giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kilitlenen trafikte saatlerce bekleyen bazı tatilciler, çareyi araçlarını yol kenarına park etmekte buldu. Araçlarını uygun alanlara park eden bu tatilciler, 4 ila 5 kilometre yürüyerek plaja ulaştı. Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ise yoğun trafik nedeniyle güçlükle gidilebiliyor. Bu nedenle Ölüdeniz - Faralya yolu kullanılarak ulaşılan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne gitmek isteye bazı kişiler ise trafik yoğunluğu nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA