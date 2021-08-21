Ölüdeniz manzarasındaki et pişirme videosuyla müşterileri ikiye katladı
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Ölüdeniz manzarasındaki et pişirme videosuyla müşterileri ikiye katladı

Ölüdeniz manzarasındaki et pişirme videosuyla müşterileri ikiye katladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoran işleten Murat Karacabey'in Ölüdeniz manzarasında hazırladığı et pişirme videosu sosyal medya kullanıcılarından beğeni alması ve paylaşılmasıyla tatilcilerin ilgisini çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoran işleten Murat Karacabey'in Ölüdeniz manzarasında hazırladığı et pişirme videosu sosyal medya kullanıcılarından beğeni alması ve paylaşılmasıyla tatilcilerin ilgisini çekti. Murat Karacabey bu video ile hem Ölüdeniz'i tanıttı hem de müşterilerinin sayısını arttırdı.

Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu Mevkiindeki Muret Karacabey Kasap-Restoran'ı işleten Murat Karacabey, sadece et pişirmesi ile değil ilçedeki farklı noktalarda çektiği videolarla da adından söz ettiriyor. Aynı zamanda ilçenin tanıtımını da yapan Karacabey'in kıvrak zekası görenleri şaşırtıyor.

Karacabey'in, Ölüdeniz manzarası ile yamaç paraşütleri eşliğinde mangal üzerinde et pişirirken hazırladığı ve ve sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı, vatandaşların beğenisini topladı. İlginç paylaşımları ile çok sayıda meraklıyı iş yerine çekmeyi başaran Murat Karacabey, hazırladığı görsellerle göze, lezzetli ızgaraları ile de damağa hitap ediyor.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu belirten Murat Karacabey, ürünlerinin tadına bakan herkesten tam not almanın gururunu yaşadığını belirterek "Sağlıklı, doğal ve taze ürünlerle hizmet veriyoruz. Fethiye tarihi ve doğasıyla ülkenin önde gelen turizm kentlerinden. Ben de uzmanlık alanım olan et pişirme işini, restoran dışında ilçedeki eşsiz manzaralarda sahip noktalarda gerçekleştiriyorum. Hazırladığımız videoları da kendi hesabımdan paylaşıyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Kimi vatandaşlarımızın canı çekiyor. Onları davet ediyoruz. Bazıları da gördükleri manzaralarda o anı yaşamak istiyor. Güzel tepkiler beni daha da çok motive ediyor. Her zaman daha iyisi için mücadele ediyorum. Herkesi ilçemize ve işletmemize davet ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Ölüdeniz manzarasındaki et pişirme videosuyla müşterileri ikiye katladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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