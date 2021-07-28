Son dakika haberi: Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında köpeği "Yager" ile yamaç paraşütü yaptı
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Son dakika haberi: Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında köpeği "Yager" ile yamaç paraşütü yaptı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde tandem pilotluğu yapan Muhammet Selçukoğlu, "Yager" isimli köpeğiyle Babadağ'dan gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunu aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tandem pilotluğu yapan Muhammet Selçukoğlu, "Yager" isimli köpeğiyle Babadağ'dan gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunu aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Yaklaşık 15 yıldır ticari tandem pilotu olarak çalışan Selçukoğlu, farklı bir deneyim yaşamak için köpeği ile uçuş yapmaya karar verdi.

Selçukoğlu, Babadağ'ın 1700 metre pistindeki hazırlıkların ardından Yager'i kucağında tutan arkadaşıyla havalandı.

Yaklaşık 45 dakika köpeğiyle gökyüzünde süzülen Selçukoğlu, sorunsuz şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı.

Aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin rahat tavırları dikkati çekiyor.

"Etkinliklerimiz sosyal medyada çok beğeniliyor ve ses getiriyor"

Selçukoğlu, AA muhabirine, Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla yamaç paraşütü için en güzel nokta olduğunu söyledi.

Babadağ'dan yıllardır ticari uçuş yaptığını, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişiyi gökyüzüyle buluşturduğunu vurgulayan Selçukoğlu, "Yamaç paraşütüyle birçok farklı uçuş yaptık. Evlilik teklifleri, gökyüzünde enstrüman çalmak gibi. Etkinliklerimiz sosyal medyada çok beğeniliyor ve ses getiriyor." dedi.

Selçukoğlu, köpeği Yager'in de gökyüzü heyecanına ortak olmasını istediğini, bunun için etkinliği gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Keyifli ve unutulmayacak bir etkinlik oldu"

Yamaç paraşütü sporunun güvenlik tedbirleriyle yapıldığını aktaran Selçukoğlu, "Uçuştan uçuşa yalnız bıraktığım köpeğimi gökyüzünde de yanıma almak istedim. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra arkadaşımın kucağına oturan Yager ile Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izledik. Benim için çok keyifli ve unutamayacağım bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Son dakika haberi: Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında köpeği 'Yager' ile yamaç paraşütü yaptı
Son dakika haberi: Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında köpeği 'Yager' ile yamaç paraşütü yaptı
Son dakika haberi: Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında köpeği 'Yager' ile yamaç paraşütü yaptı
Son dakika haberi: Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında köpeği 'Yager' ile yamaç paraşütü yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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