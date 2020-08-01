Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kurban Bayramı 2. Günü dünyaca ünlü Ölüdeniz'e, bayram tatili dolayısıyla gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kurban Bayramı 2. Günü dünyaca ünlü Ölüdeniz'e, bayram tatili dolayısıyla gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin zaman, zaman kilitlendiği Ölüdeniz'de vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüdü.

Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne inen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Jandarma ekipleri zaman zaman, zaman durma noktasına gelen trafiğe, yön verdi. Motorize ekipler, araçların trafiği aksatmadan devam etmesi için kara yolunda devriye attı. Bazı vatandaşlar araçlarına park ederek yol kenarından yürüyerek denize ulaştı.

Ölüdeniz mahallesinde bulunan Belcekız ve Kumburnu Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık, sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız Plajına iniş yaptı.

Kaynak: İHA