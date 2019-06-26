Ölüdeniz'e inen domuzları elleriyle besliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi "Bozo" adını verdiği iki yaban domuzunu eliyle besliyor.

İlçenin turistik Ölüdeniz Mahallesi'nde simitçilik yapan 64 yaşındaki Nihat Yurtsever, yaklaşık bir ay önce sahilde gördüğü iki yaban domuzuna ekmek vermeye başladı.

Yurtsever'in simit ve ekmekle beslediği, "Bozo" ismini verdiği domuzlar, aynı bölgeye her gün gelmeye devam etti. Yurtsever'e yarım metreden fazla yaklaşarak beslenen domuzlar, bölgedeki turistlerin ilgisini çekiyor.

Gazetecilere açıklama yapan Yurtseven, hayvanları ve doğayı sevdiğini, bir aydır yaban domuzlarını beslediğini söyledi.

Domuzların, sesini duyduklarında koşup geldiklerini anlatan Yurtsever, "Hayvanları sevdiğim için domuzları besliyorum. Bana yarım metreye kadar yaklaşıyorlar. Bana bu kadar yaklaşacaklarını tahmin etmemiştim. Neredeyse elimden ekmeği yiyecek duruma geldiler. Hayvanları beslerken bazen turistler de fotoğrafımı çekiyor." dedi.

Yurtsever, her gün domuzların ekmeğini ve suyunu verdiğini, gelmeye devam ettikleri sürece hayvanları besleyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA