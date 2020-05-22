Ölüdeniz'deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor Ölüdeniz'deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz'de turistik tesislerin yaşadığı su sıkıntısının çözümü için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Ölüdeniz'deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor

Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz'de turistik tesislerin yaşadığı su sıkıntısının çözümü için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkiinde başlattığı Bin m3 kapasiteli içme suyu deposu, 7 Bin 500 Metre Şebeke Hattı ve 150 adet abone bağlantı hattı çalışmasında sona geldi.

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olan Muğla'da yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalle ve mevkiiler Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışmaları sonucunda suya kavuşuyor. Fethiye ilçesinde altyapı hamleleri ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkiinde devam ettiği içme suyu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık 4 Milyon TL'ye tamamlanması planlanan proje kapsamında 1000 m3 kapasiteli içme suyu deposu, 7 Bin 500 metre şebeke hattı ile çoğunluğu turizm tesislerinden oluşan 150 adet abone bağlantı hattı imalatlarında sona gelindi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri turizm sezonuna yetiştirilmek üzere içme suyu çalışmalarının olduğu bölgede yol kaplama tamirat çalışmalarına da ara vermiyor.

"Büyük Yatırımların Startlarını Verdik"

Muğla'nın Büyükşehir olmasından sonra altyapı konusunda büyük yatırımların startını verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye ilçesinde 127 Milyonluk alt yapı yatırımlarının devam ettiğini belirtti. Başkan Gürün; "Muğla'da alt yapı konusunda kendi imkanlarımız ve dünya bankasından sağladığımız kredilerle çalışmalarımız devam ediyor. Fethiye ilçemize 127 Milyon TL alt yapı yatırımı hamlemizi başlattık. 62 Milyon TL Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yanında Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkiindeki çalışmalarımızda sona geldik. Vatandaşlarımızın kaliteli ve modern hizmetler alması için altyapı konusunda müjdelerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA