ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU
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ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vuran ölü yunusla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemi ya da tekneden aldığı bir darbe sonucu öldüğü değerlendirilen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunus, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.

ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU
ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU
ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU
ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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