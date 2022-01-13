Ölü yavru yunus balığı karaya vurdu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ölü yavru yunus balığı karaya vurdu.
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ölü yavru yunus balığı karaya vurdu. Yunus balığının üzerinde yarayı fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Olay, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yavru yunus balığını gördü. Balığın yanına yaklaşan vatandaşlar üzerindeki yaraları görünce durumu yetkililere bildirdi. Yunus balığının üzerindeki yaranın zıpkın sebebiyle oluştuğu tahmin edilirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - SAKARYA
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