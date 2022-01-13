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Ölü yavru yunus balığı karaya vurdu

Ölü yavru yunus balığı karaya vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ölü yavru yunus balığı karaya vurdu.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ölü yavru yunus balığı karaya vurdu. Yunus balığının üzerinde yarayı fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yavru yunus balığını gördü. Balığın yanına yaklaşan vatandaşlar üzerindeki yaraları görünce durumu yetkililere bildirdi. Yunus balığının üzerindeki yaranın zıpkın sebebiyle oluştuğu tahmin edilirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - SAKARYA

Ölü yavru yunus balığı karaya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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