Ölü tavukları çuvallara koyup dere kenarına attılar
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Ölü tavukları çuvallara koyup dere kenarına attılar

Ölü tavukları çuvallara koyup dere kenarına attılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvala koyularak dere kenarına atılan ölü tavuklar, ekipler tarafından toplanarak imha edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvala koyularak dere kenarına atılan ölü tavuklar, ekipler tarafından toplanarak imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çuvallara koydukları ölü tavukları dere kenarına attı. Bir vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, dere kenarında yaklaşık 8 çuval dolusu ölü tavuk buldu. Çuvallar, numune alındıktan sonra imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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