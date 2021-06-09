ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA KAMERADA
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ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da pazarcılar Aykut Katar (32) ve Kadir Günay'ın (28), hayatını kaybettiği kazada, meslektaşları Kadir Şahbaz da kurtarılamadı.

KONYA'da pazarcılar Aykut Katar (32) ve Kadir Günay'ın (28), hayatını kaybettiği kazada, meslektaşları Kadir Şahbaz da kurtarılamadı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Konya- Afyonkarahisar kara yolunun 90'ıncı kilometresinde, 7 Haziran günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kadir Şahbaz yönetimindeki 07 FLT 35 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek M.A. yönetimindeki 03 KH 161 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobildeki Aykut Katar ve Kadir Günay yaşamını yitirdi, sürücü Kadir Şahbaz ise yaralandı.

Katar ve Günay'ın cenazeleri dün memleketleri Akşehir'de Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

Hastanede tedaviye alınan Kadir Şahbaz da dün gece yaşamını yitirdi. Ailesinin teslim aldığı Kadir Şahbaz da bugün toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, refüje çarpıp uçarak kamyona çarptığı görülüyor.

ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA KAMERADA
ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA KAMERADA
ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA KAMERADA
ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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