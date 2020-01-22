Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı
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Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı

Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.

22.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:48
Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı

Çin'in şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.


Şu ana kadar Wuhan'ın başkenti olduğu Wuhan eyaletinde hastalık belirtisi gösterenlerin sayısı 444'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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