Irak'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda ölü sayısı 74'e yükseldi. Bağdat'ın 320 kilometre güneydoğusunda bulunan Nasiriya şehri yakınlarındaki, Thi Qar kasabasında bir lokantaya iki kişi tarafından saldırı yapıldı. Bu saldırıdan kısa süre sonra patlayıcı yüklü bir araçla aynı bölgedeki bir güvenlik kontrol noktasına bir saldırı daha yapıldı. Kasabanın sağlık müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 74 kişinin öldüğü, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.



(İHA)