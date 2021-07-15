Son dakika haberleri: Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (8)
Son dakika gündem haberi... ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTIRize'nin Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert (67) ve Batuhan Delihasan'ın (45) cansız bedenlerine ulaşıldı.
ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI
Rize'nin Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert (67) ve Batuhan Delihasan'ın (45) cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel afetinde ölenlerin sayısı 7'e çıktı, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar