Son dakika haberleri: Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (8)
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Son dakika haberleri: Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (8)

Son dakika haberleri: Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (8)
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTIRize'nin Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert (67) ve Batuhan Delihasan'ın (45) cansız bedenlerine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Rize'nin Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert (67) ve Batuhan Delihasan'ın (45) cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel afetinde ölenlerin sayısı 7'e çıktı, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

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Son dakika haberleri: Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (8) - Haberler
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