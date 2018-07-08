Ölü Sayısı 64'e Yükseldi

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucunda ölü sayısının 64'e yükseldiği açıklandı.

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde bilanço artıyor. Ülkede yaşanan felakette 64 kişinin hayatını kaybettiği milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlere kurulan setler yıkılırken çok sayıda insan evlerinin çatılarında mahsur kaldı. Japon Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilisi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Daha önce hiç bu kadar yağmur yağmamıştı. Bu, durum çok tehlikeli" dedi. Japonya devlet televizyonu ise onlarca kişinin hayatını kaybettiği felaket nedeniyle 44 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Başbakanlık ofisinde bir acil durum yönetimi merkezi kuran Japonya hükümeti, batı bölgelerine ordu, polis ve itfaiyeden 54 bin görevli sevk etti. Japonya Başbakan Şinzo Abe, "Hala bir çok insan kayıp ve bir çoğunun yardıma ihtiyacı var. Zamana karşı yarışıyoruz" dedi. Ülkede riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye evlerinden ayrılmaları çağrısı yapılırken, şiddetli yağmurların dindiği ve bazı bölgelerde sel sularının çekildiği belirtildi.

(İHA)