Ölü inek kıyıya vurdu Ölü inek kıyıya vurdu Çeşme Deliklikoy'da kıyıya inek ölüsü vurdu.

Ölü inek kıyıya vurdu

İZMİR - Çeşme Deliklikoy'da kıyıya inek ölüsü vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek ölen ineği denizden çıkardı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Deliklikoy'da, kıyıya inek ölüsü vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi. Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali düşünülen inek, ekiplerce iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak gömüldü.

Kaynak: İHA