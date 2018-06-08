Ölü Doğdu Diye Gömülen Bebek 8 Saat Sonra Toprak Altından Sağ Çıkartıldı

Ölü Doğdu Diye Gömülen Bebek 8 Saat Sonra Toprak Altından Sağ Çıkartıldı

Brezilyalı kadın, torununun bebeğini ölü doğduğu gerekçesiyle toprağa gömdü. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, 8 saat toprak altında kalan bebeği kurtardı.

Güney Amerika ülkesi Brezilya, Salı akşamı duyanları şoke eden bir habere sahne oldu. Kutz Amin ismindeki bir büyükanne, 15 yaşındaki torunun doğurduğu bebeği, yaşam belirtisi göstermediği gerekçesiyle gömdü.

POLİS TOPRAĞI ELLERİYLE KAZDI

Birisinin gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis memurları, toprağı elleriyle kazarak bebeği kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

8 saat boyunca toprak altında kalan bebek hastaneye yetiştirildi. Yetkililer, bebeğin ciddi bir sağlık sorunu olmadığını açıkladı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak gündem oluştururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Milliyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (13)

  • ZZ:
    büyükanne bilinçli yapıyor kızın anası hayatta değilse ne kazançlar sağlamıştır o kız üzerinnden. . anası hayattaysa anasıda yargılanmalı. torununa bunu yapan kişi daha önce kimlere yapmıştır ki tecrübeli. bebek iyi ki vahşi böcekler tarafından ısırılmamış. hadi bakalm güzel bebek kurtuldun o canavarların elinden.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • İSLAM:
    KURBAN OLDUĞUM RABBİM SENİN HER ŞEYE GÜCÜN YETER EY İMAN ETMEYENLER BUNU DA MI DOĞA YAPTI, HAŞA ŞÜPHESİZ GÜÇ VE KUDRET SAHİBİ ALLAH ONUN HER ŞEYE GÜCÜ YETER.
    Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • VATANSEVER:
    Allahım yüce Allahım sen herşeye kadirsin bu nasıl bir vicdan nasıl bir ruh hali şu savunmasız yavruya bunu reva görüyosunuz o kadını derhal diri diri mezara gömmeleri gerek anlasın nasıl bir duygu aşağılık canavar kadın ya nerde olursa olsun böyle insanları hemen diğer tarafa postaliycan Allah hepsinin belasını versin böyle vicdansızların inşallah
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
    MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ: bir cümle kurmuşsun ki içinde 3 defa allah geçiyor, ve diyorsun ki bunları postalayacaksın diğer tarafa. Dostum mutlak güce inanıyorsan bırak kendi işini kendi yapsın ne karışıyon
    Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.