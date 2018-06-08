Ölü Doğdu Diye Gömülen Bebek 8 Saat Sonra Toprak Altından Sağ Çıkartıldı
Brezilyalı kadın, torununun bebeğini ölü doğduğu gerekçesiyle toprağa gömdü. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, 8 saat toprak altında kalan bebeği kurtardı.
Güney Amerika ülkesi Brezilya, Salı akşamı duyanları şoke eden bir habere sahne oldu. Kutz Amin ismindeki bir büyükanne, 15 yaşındaki torunun doğurduğu bebeği, yaşam belirtisi göstermediği gerekçesiyle gömdü.
POLİS TOPRAĞI ELLERİYLE KAZDI
Birisinin gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis memurları, toprağı elleriyle kazarak bebeği kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
8 saat boyunca toprak altında kalan bebek hastaneye yetiştirildi. Yetkililer, bebeğin ciddi bir sağlık sorunu olmadığını açıkladı.
Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak gündem oluştururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Milliyet
YORUMLAR (13)
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büyükanne bilinçli yapıyor kızın anası hayatta değilse ne kazançlar sağlamıştır o kız üzerinnden. . anası hayattaysa anasıda yargılanmalı. torununa bunu yapan kişi daha önce kimlere yapmıştır ki tecrübeli. bebek iyi ki vahşi böcekler tarafından ısırılmamış. hadi bakalm güzel bebek kurtuldun o canavarların elinden.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YANLIŞ ANLAMAYIN YANLIŞLIKLA GÖMMÜŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KURBAN OLDUĞUM RABBİM SENİN HER ŞEYE GÜCÜN YETER EY İMAN ETMEYENLER BUNU DA MI DOĞA YAPTI, HAŞA ŞÜPHESİZ GÜÇ VE KUDRET SAHİBİ ALLAH ONUN HER ŞEYE GÜCÜ YETER.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Allahım yüce Allahım sen herşeye kadirsin bu nasıl bir vicdan nasıl bir ruh hali şu savunmasız yavruya bunu reva görüyosunuz o kadını derhal diri diri mezara gömmeleri gerek anlasın nasıl bir duygu aşağılık canavar kadın ya nerde olursa olsun böyle insanları hemen diğer tarafa postaliycan Allah hepsinin belasını versin böyle vicdansızların inşallahCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırMAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ: bir cümle kurmuşsun ki içinde 3 defa allah geçiyor, ve diyorsun ki bunları postalayacaksın diğer tarafa. Dostum mutlak güce inanıyorsan bırak kendi işini kendi yapsın ne karışıyonYayından Kaldır