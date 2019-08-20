20.08.2019 14:28

Ölü doğan tek başlı, iki vücutlu ve sekiz bacaklı kedi görenleri şaşırttı

KARAMAN - Karaman'da sezaryenle doğumu gerçekleştirilen kedinin ölü doğan yavrusunun tek başı, çift gövdesi ve 8 ayağı olması görenleri şaşkına çevirdi.

Karaman'da, Rüveyda Tırtır beslemiş olduğu kedisinin gece saatlerinde doğum yapmak üzere olduğunu fark etti. Fakat kedisinin sabah saatlerine kadar doğumu gerçekleştiremediğini görünce veteriner hekim Bilge Koçak'a başvurdu. Gebe kedi, veteriner hekim Bilge Koçak tarafından hemen sezaryene alındı. Sezaryen sonrası anne kedinin 3 yavrusu da ölü olarak doğdu. Fakat ölü doğan yavrulardan birisinin tek başı, çift gövdesi ve 8 ayağının bulunduğunu görenler gözlerine inanamadı.

"Daha önce böyle bir şeyle karışlaşmadım"

Daha önce hiç bir böyle vaka ile karşı karşıya gelmediklerini belirten veteriner hekim Bilge Koçak, "Müşterimizin kedisinin gece saat 01.00 gibi sancısı başlamış. Kedinin bir tanesinin kuyruk bölgesi çıkmış doğum sırasında. Sahibi de kendisi doğum yapar diye beklemiş. Sabah saat 11.00 gibi bize getirdiler kedi daha doğum yapamadı diye. Baktık havasızlıktan kedicik ölmüş maalesef. İlk önce onu arka bölgesinden çıkardık. Sonra diğer kedileri de elle muayene ettik. Baktık büyük olunca sezaryene alınmasına karar verdik. Sezaryen sonucunda da diğer kedilerinde ölü olduğunu gördük. En son çıkan bu yavru kedimizin de çift vücudu ve tek başlı olduğunu fark ettik. Bu ya babadan ya da anneden genetik aktarımda bozukluk sonucu oluşmuş. 2009 yılından beri veterinerliğin içindeyim ama daha önce böyle bir şeyle kendim karşılaşmadım. İlk defa karşılaşıyorum. Burada özel formaldehit diye bir maddemiz var onun içerisinde saklıyoruz. Fakültelerde falan araştırmak veya saklamak isteyen olursa diye göndermek için böyle muhafaza ediyoruz" diye konuştu.

"Bütün oluşumlar oluşmuş sadece kafası tek"

İlk defa böyle bir şeyi görenlerin şaşırdığını ifade eden Bilgi Koçak, "8 tane bacağı var, bütün oluşumlar oluşmuş sadece kafası tek. Kulakları bile arka tarafa çift. Ama kafa yapısı sadece çift. Herkes şaşırıyor tabi ilk defa böyle bir şey görüyoruz diyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA