Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
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Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı

Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören ve evinde gece bıçaklanmış halde ölü bulunan 23 yaşındaki Elif Sinan, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören ve evinde gece bıçaklanmış halde ölü bulunan 23 yaşındaki Elif Sinan, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası polis ekiplerinin genç kızın arkadaşı T.U.'nun ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta emekli maden işçisi İrfan Sinan'ın 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın ölüm haberi ailesini yıktı. Kırıkkale Üniversitesi'nde hem öğrenim gören hem de bulunduğu şehirde çalıştığı öğrenilen Elif Sinan, iddialara gece saatlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından deliller toplandı. Genç kızın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'a getirildi. Polis ekipleri, olay sonrası genç kızın arkadaşı T.U.'nun ifadesine başvurdu.

Üniversiteli Elif Sinan'ın cenazesi öğle namazını müteakiben İhsaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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