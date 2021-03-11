Ölü bulunan şahısla ilgili 1 tutuklama
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Ölü bulunan şahısla ilgili 1 tutuklama

11.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:29
Ölü bulunan şahısla ilgili 1 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 Mart tarihinde kaybolan ve önceki gün ölü olarak bulunan Adem Bozkurt olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 Mart tarihinde kaybolan ve önceki gün ölü olarak bulunan Adem Bozkurt olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 Mart tarihinde kendisinden haber alınamayan Çarşamba İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalbahçe Mahallesi'nde yol kenarında ölü bir şahsın bulunduğu ihbarını değerlendirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ölü bulunan cesedin Adem Bozkurt ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheli Ç.A. tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ölü bulunan Adem bozkurt'un silahla birçok yerinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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