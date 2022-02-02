Ölü bulunan Oğuzhan, kalp krizi geçirmiş

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla birlikte kaldığı apart dairesinde ölü bulunan Oğuzhan Çalhan'ın (25) kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olay, dün Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçak imalatı yapan firmada işçi olarak çalışan Oğuzhan Çalhan'ı, apart dairesinde birlikte kaldığı kız arkadaşı Serpil K. (24), uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalhan'ın öldüğünü belirledi. Çalhan'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, kız arkadaşı da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Çalhan'ın cesedi de otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopside Çalhan'ın, kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalhan'ın cenazesi, bugün Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.