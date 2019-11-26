Ölü bulunan NATO'dan emekli ABD'li doktor kalp hastasıymış

26.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:17

İZMİR'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulunan, NATO'da doktor olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı James Edward Steidel'in (59) kalp hastası olduğu ortaya çıktı.

NATO'da bir süre önce doktor olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra İzmir'de kalma kararı alan 2 çocuk babası ABD vatandaşı James Edward Steidel, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde 'Gaya' isimli Golden cinsi köpeği ile yaşamını sürdürüyordu. İki gün boyunca köpeğin sürekli havlaması sonucu, apartman sakinleri Steidel'e ulaşmak istedi fakat Steidel kapıyı açmayınca, komşuları durumu Steidel'in arkadaşlarına bildirdi. Durumdan şüphelenerek eve gelen arkadaşları, Steidel'in telefonlara cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Steidel'den haber alınamadığı ihbarını alan polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve giriş yaptı. Evde yapılan incelemede, Steidel'i evin salon kısmında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, James Edward Steidel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Steidel'in evinde inceleme yapıldı. Steidel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KALP HASTASIYMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Doktor James Edward Steidel'in kalp hastası olduğu ortaya çıktı. Polis, eve giriş-çıkış yapan şüpheli birisi olmadığını tespit ederken, Steidel'in kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Evde' 'Golden' cinsi 'Gaya' isimli köpeğiyle birlikte yaşayan Steidel'in, 2 çocuğunun yanı sıra eşinin de ABD'de yaşadığı bildirildi. Komşularının, Steidel'in köpeği Gaya'nın sürekli olarak havlaması üzerine durumu arkadaşlarına bildirdiği, onların ihbarıyla da polisin eve geldiği, eve giren polisin Gaya'yı sahibinin cesedinin hemen yanı başında bulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA