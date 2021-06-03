Ölü bulunan genç kadının katil zanlısı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
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Ölü bulunan genç kadının katil zanlısı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki evinde silahla vurularak öldürülen Tuğçe Mutlu Ünsal'ın katil zanlısı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki evinde silahla vurularak öldürülen Tuğçe Mutlu Ünsal'ın katil zanlısı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Ünsal ile aynı evde yaşayan kadının erkek arkadaşı olan zanlı ve cinayete azmettirdiği iddia edilen sevgilisi tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 30 Mayıs akşamı Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 3 ay önce kiracı olarak taşınan komşularının evinden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle kapısını açtırdıkları evde, 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ünsal'ın tahminen üç gün önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğunu belirleyen ekipler, evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ünsal'ın ev arkadaşı Songül S'den haber alınamaması ve cinayet silahının bulunmaması üzerine apartmana ait ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Bina girişindeki kameranın 1 haftalık görüntülerini izleyen ekipler, Ünsal'ın evine son giren kişinin, ev arkadaşı Songül S'nin sevgilisi Oğuzhan K. olduğunu tespit etti.

Katil zanlısının cinayetin ardından son kez elinde bir poşetle eve girip yaklaşık bir saat sonra dolu poşetle evden ayrılması kamera görüntülerine yansıdı.

Zanlı Oğuzhan K, Keçiören'deki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Maktul Ünsal'ın Songül S. hakkında argo kelimeler kullandığını iddia eden katil zanlısı, bu nedenle Ünsal'ı öldürüp evden ayrıldığını, sonra eve dönerek ortalığı temizlediğini söyledi.

Oğuzhan K'nin ifadesi doğrultusunda Songül S. de "cinayete azmettirdiği" iddiasıyla gözaltına alındı.

Öldürülen Ünsal'ın cep telefonunu çalarak sattığı da belirlenen Oğuzhan K. ile Songül S, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ölü bulunan genç kadının katil zanlısı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
Ölü bulunan genç kadının katil zanlısı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
Ölü bulunan genç kadının katil zanlısı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
Ölü bulunan genç kadının katil zanlısı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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