Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşi cinayet büro amirliğinde ayrıldı (2)

13.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:46

KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifadesinin ardından cinayet büro amirliğinden ayrıldı.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşyla gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat burada kaldı. Tekrar ifade verdiği öğrenilen Emma Hedvig Chirstina Winber açıklama yapmadan şubeden ayrıldı.

Kaynak: DHA