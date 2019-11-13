ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDE AYRILDI (1)

13.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:22

KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber cinayet büro amirliğinden ayrıldı

Gayretepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat burada kaldı. Emma Hedvig Chirstina Winber açıklama yapmadan şubeden ayrıldı

Görüntü Dökümü: -----------Winber'in ayrılması

Kaynak: DHA