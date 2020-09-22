Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı
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Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı

İSTANBUL'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in eşi Rossie İndira Vltchek ifade verdi.

Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı
22.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:53

İSTANBUL'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in eşi Rossie İndira Vltchek ifade verdi. Vltchek'in, "İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Otelin önüne geldiğimizde de kaldırmak istedim. Ancak uyanmadı" dediği öğrenildi.

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), Beyoğlu Kemankeş Sokak'ta kalacakları otelin önüne Samsun'dan geldikleri aracın içinde ölü olarak bulundu. Polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili Amerikalı gazetecinin eşi Rossie İndira Vltchek ifade vermek üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü. Rossie İndira Vitchek verdiği ifadede, "Ayın 5'inde Sırbistan'a gittik. 12'sinde Samsun'a geçtik. Samsun'un havasının iyi olduğunu söylediler. Sonra kiraladığımız araç ve 2 şoförle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. Kendisinin ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastalığı da mevcuttu. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı. Aracın şoförleri ambulansı aradı" dediği öğrenildi. Rossie İndira Vltchek ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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