Ölü bulunan 7 şahin incelemeye alındı Kars'ta ölü bulunan 7 şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerince incelemeye alındı.

Kars'ta ölü bulunan 7 şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerince incelemeye alındı.

Kentin Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyü ile Kars-Susuz kara yolu Çakçavuş köyü mevkisinde ölü bulunan 7 şahin, görevlileri harekete geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay ile veteriner hekim Derya Deli, şahinlerin ölü bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Şahinlerin ölüm nedeni, incelenmelerinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA