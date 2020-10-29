Ölü bebek şüphelileri adliyeye sevk edildi

Dalaman Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuştu.

Dalaman Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuştu.

İnşaatta çalışan bir işçinin malzeme atığı için gittiği arazide bulduğu yeni doğmuş erkek bebek cesedi ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra oluşturulan sivil özel ekip, henüz bir günlük erkek bebek cesedinin failleri üzerinde araştırma başlattı.

Özel ekip, olay yerinin bölge haritasını çıkarmasının ardından güzergah üzerindeki tüm Mobese kameraları tarandı. Ekipler, toplam 116 Mobese ve işyeri kamera taraması sonrası kameralara bir motosiklet ve motosiklete binen kadın tespit etti. Motosikletin egzoz kısmı parlak olduğu için motosikletin modeli tespit edildi. Ekipler, yakın zamanda hamile bayanlar üzerinde de araştırma yaptı.

Güvenlik kamera kayıtlarına takılan motosikletin sahibi ile ilgili yapılan araştırmada, motosiklet sahibi İ.A. gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda daha önceden tanıdığı ve bebeğin annesi E.Ö'nün kendisini telefon ile arayarak evinden almasını istediğini söylemesi üzerine E.Ö. de gözaltına alındı. Bebeği evde dünyaya getirdiği öğrenilen E.Ö.'nün üç çocuğunun daha bulunduğu öğrenilirken, bebeğin doğumdan sonra bakımsızlık nedeniyle öldüğü ve ardından motosiklet ile boş arsaya attığı belirlendi.

E.Ö.'nün ifadesinde bebeğin babasının erkek arkadaşı S.B. olduğunu belirtmesi üzerine S.B. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sorgularının ardından Ortaca Adliyesi'ne sevk edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı