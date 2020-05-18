Ölü balıklar ekipleri harekete geçirdi Van'ın Erçek Gölü'ne dökülen derede bulunan ölü balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Van'ın Erçek Gölü'ne dökülen derede bulunan ölü balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Tuşba ilçesine bağlı Gedelova Mahallesi'ndeki derede çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, bölgede sudan ve balıklardan aldıkları numuneleri inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerde balık ölümlerinin yaşandığı noktada sıcaklık değerlerinin çok yüksek, çözünmüş oksijen değerlerinin ise çok düşük olduğunun belirlendiğini söyledi.

Olay yerine giden ekiplerin ilk olarak tatlı su kaynağını balık girişlerine kapattığını kaydeden Görentaş, "Üniversiteden yetkili arkadaşlarla hem sahada hem de laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda deredeki su sıcaklığının yüksekliği nedeniyle balıkların toplu olarak öldüğünü tahmin etmekteyiz. Normal değerlerin üstünde seyreden yüksek su sıcaklığının nedeni Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile YYÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafından araştırılıyor. Ekiplerimiz farklı parametreler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA