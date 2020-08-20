Oltulu Yeşilaycılar doğaya yürüdüler
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Oltulu Yeşilaycılar doğaya yürüdüler

Oltulu Yeşilaycılar doğaya yürüdüler Oltu Doğaseverlerin hafta sonları yapmış oldukları doğa yürüyüşlerine Oltu Yeşilay Temsilcisi Edebiyat Öğretmeni Hakan Yeşilyurt ve çeşitli yaş gruplarındaki gönüllüler de katıldı.

20.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:36

Oltulu Yeşilaycılar doğaya yürüdüler

ERZURUM - Oltu Doğaseverlerin hafta sonları yapmış oldukları doğa yürüyüşlerine Oltu Yeşilay Temsilcisi Edebiyat Öğretmeni Hakan Yeşilyurt ve çeşitli yaş gruplarındaki gönüllüler de katıldı.

Oltu Siyamer Ormanlarında gerçekleşen yürüyüşe katılan Yeşilaycılar doğada olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.

Yürüyüşlerine Oltu Yeşilay Temsilcisi Edebiyat Öğretmeni Hakan Yeşilyurt, "Sürekli yapmış olduğumuz doğa yürüyüşlerimizi daha da anlamlı hale getirmek istedik. Pandemi döneminde bağımlılıkların daha çok artığını gördük ve bundan dolayı karışık yaş gruplarıyla bir doğa yürüyüşü düzenledik, bu konuda bize yardımcı olan Erzurum Yeşilay Derneğine teşekkür ediyoruz. Yeşilayla doğadayız bağımlı değiliz" dedi.

Öğrenci Yusuf Yalçın ise "Bugün ilk defa doğa yürüyüşüne katıldım ruhen ve bedenen mutlu oldum bilgi sayarlar başında boş boş zamanımızı harcayacağımıza arkadaşlarımızla doğaya gelip arkadaşlarımızla birlikte yürüyüş yaptık. Piknik yaptık çok mutlu olduk. Buradan herkese yeşilayı tavsiye ederim" dedi.

Öğrenci Selim Yeşilyurt "Şu anda çoğu arkadaşımız evlerinde bilgisayarla cep telefonlarıyla uğraşıyorlar biz bu sorunu çözmek için Yeşilayla birlikte doğada yürüyoruz" dedi.

Öğrenci Salih Yeşilyurt ise "Doğayı seviyoruz Yeşilayla Doğada Yürüyoruz" dedi.

Oltulu Yeşilaycılar doğaya yürüdüler

Kaynak: İHA

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