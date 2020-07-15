Oltulu gençler, polis ve asker olmak için ter döküyor Oltu ilçesinde gençler, polis ve asker olmak için özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Oltu ilçesinde gençler, polis ve asker olmak için özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait tesislerde bir buçuk aydır devam eden kursta eğitim gören öğrenciler, özel yetenek sınavlarında başarılı olabilmek için günde iki saat idman yapıyor.

Güvenlik görevlisi olma hayalini kuran 28 kişi, antrenman yaptıkları zorlu parkurları en kısa sürede bitirmek için ter döküyor.

Kurs antrenörlerinden Ali Sağdıç, spor mülakat sınavlarına katılacak öğrencilerin yeterliliklerini sağladıklarını belirterek, "Başarının sırrı elbette çalışmaktan geçer. Büyük başarılar atacağınız ilk adımla başlıyor. Biz de başarıya doğru atılan ilk adıma vesile olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Rabia Şahin de en büyük hayalinin polislik üniformasını giymek olduğunu ve bunun için çabaladığını anlattı.

Kaynak: AA