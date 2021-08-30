Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü Oltulu Doğa severler 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Şenkaya ilçesi Gözebaşı Köyü yaylasında 12 kilometrelik bir yürüyüş yaparak Gözebaşı yaylasındaki Kara Gölde Bayrak açtılar.

Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

ERZURUM - Oltulu Doğa severler 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Şenkaya ilçesi Gözebaşı Köyü yaylasında 12 kilometrelik bir yürüyüş yaparak Gözebaşı yaylasındaki Kara Gölde Bayrak açtılar.

Oltulu Doğa Severler grubu aralarında Doktor Avukat Öğretmen, Esnaf, Emekli ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekiple Şenkaya ilçesinin Horoz Dağının eteklerinden başladıkları yürüyüşlerine Göze başı köyü yaylasındaki kara gölde son buldu. Doğaseverler 12 kilometrelik bir yürüyüşün ardından doğa güzelliği ile sanki cennetten bir köşe olan Karagölde Bayrak açarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar.

Emekli Çakır Yılmaz, "Bulunduğumuz yer Gözebaşı köyüne ait olan kara göl çok güzel bir mesire yeri buranın turizme kazandırılması gerekiyor böle mükemmel doğası olan yerleri sit alanı ilan edilmesi daha uygun olur. Sarıkamış harekatında da askerlerimiz buralardan geçmişlerdir" dedi.

Öğretmen Hakan Yeşilyurt "Bugün 30 Ağustos Oltulu Doğa severler Olarak Şenkaya'nın Göze Başı köyüne Kara Göl mevkisine geldik vatanın her karesinin özel ve güzel olduğunu göstermek için böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. Yılı Malazgirt zaferiyle beraber geldik dediğimiz 30 Ağustos Zaferiyle beraber Artık gitmiyoruz burası bizim dediğimiz bizim için özel bir gündür bundan dolayı Türk Milletinin bu özel gününü Bayramını kutluyorum" dedi.

Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü
Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü
Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü
Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, işte alternatif güzergahlar
İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, işte alternatif güzergahlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Cristiano Alper Yılmaz Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 09:59:45. #1.15#

title