Oltulu doğaseverler babalar için yürüdüler
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Oltulu doğaseverler babalar için yürüdüler

Oltulu doğaseverler babalar için yürüdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Oltulu doğaseverler Babalar gününde Oltuya bağlı Alatarla köyündeki 2 bin 850 rakımlı Zivin dağına tırmandı.

Oltulu doğaseverler Babalar gününde Oltuya bağlı Alatarla köyündeki 2 bin 850 rakımlı Zivin dağına tırmandı.

Oltulu doğaseverler hafta sonları yapmış oldukları doğa yürüyüşlerini bu hafta Babalar günü anısına gerçekleştirdi. Doğasever Babalar günü için 20 kilometre yürüdü. Zivindağı zirvesinde manzaranın keyfini çıkaran doğaseverler kristal kar yedi.

Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Oltulu doğaseverler olarak Oltunun Alatarla köyünün Zivin dağına bir yürüyüş yaptık. Bunu bütün Babalara armağan ediyoruz muhteşem manzara vardı yedi sekiz arkadaşımla birlikte takiben 16 km yol yürüyerek büyük bir tırmanış yaptık. 2850 yüksekliğindeki bir rakıma çıktık. Tırmanışımız yaklaşık 4 saat sürdü inişimiz ise bir buçuk saat sürdü Zivin dağı bölgenin en yüksek ikinci dağı olduğu için Zivin dağının zirvesinde 360 derece görüntü veriyor çok güzel manzarası var" dedi.

Oltulu doğasever Avukat Muharrem Kalyon ise "Bugün babalar günü için yürüyüş yaptık. Oltu Alatarla köyü eski adı Hovak oranın Zivin diğer bir adı Gemi Dağına gedik yirmi kilometrelik bir yürüyüştü güzel bir hava güzel bir yürüyüş oldu tüm Babaların Babalar gününü kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Oltulu doğaseverler babalar için yürüdüler
Oltulu doğaseverler babalar için yürüdüler
Oltulu doğaseverler babalar için yürüdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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