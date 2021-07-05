Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
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Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi

Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Oltulu doğa severler hafta sonu yapmış oldukları doğa yürüyüşlerini bu hafta Oltu Ayyıldız köyü Gacerti Dağı'na yaptılar.

Oltulu doğa severler hafta sonu yapmış oldukları doğa yürüyüşlerini bu hafta Oltu Ayyıldız köyü Gacerti Dağı'na yaptılar.

Oltulu doğa severler Gacerti Dağı'ndaki kar kütlesinde kar banyosu yapıp bazalt taşlarında enerjilerini tazelediler. Temmuz ayında kayak keyfini yaşayarak güzel bir gün geçirdiler.

Doğa severlerden Avukat Muharrem Kalyon, "Oltu Ayyıldız köyünde Gecerti Dağı'na çıkarak kar banyosu yaptık daha sonra bazalt taşları üzerinde güneşlenerek enerjimizi tazeledik güzel bir gündü" dedi.

Doğa severlerden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ise, "Bu günlerde görülmemiş sıcakları yaşıyoruz takiben 42-43 dereceleri gördük arkadaş grubu olarak Oltu'ya en yakın olan Gacerti Dağı'ndaki kar kütlesine geldik buradaki kar kütlesinden küçük çaplı kar banyosu yaptık buradaki bazalt taşlarından enerjimizi aldık" dedi. - ERZURUM

Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi
Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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